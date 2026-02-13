Futuro Romagnoli, dalla mancata cessione alla rinascita! La permanenza resta un rebus. La situazione

Futuro Romagnoli, il difensore centrale è punto fermo della Lazio di Maurizio Sarri ma la sua permanenza resta un rebus

Alessio Romagnoli sembrava aver già le valigie in mano, pronto a lasciare la sua Itaca biancoceleste per cedere alle lusinghe milionarie dell’Al-Sadd, in Qatar. Una crisi profonda con il presidente Lotito, covata per un anno e deflagrata nel mercato di gennaio, sembrava aver segnato la rottura definitiva. Eppure, il trasferimento non si è concretizzato. Romagnoli, smaltita la tempesta emotiva, si è ripreso immediatamente il suo posto al centro della difesa della Lazio, con la stessa audacia e lo spirito da “capopopolo” di sempre. Il Corriere dello Sport oggi sottolinea l’importanza di una storia che continua.

Calciomercato Lazio LIVE: possibili cessioni per Gila e Gigot!

La guida di Sarri e la gestione dell’emergenza

Maurizio Sarri non ha mai nascosto l’importanza del difensore, definendolo apertamente il “joystick della nostra linea”. Le sirene di mercato e gli allenamenti a singhiozzo lo avevano costretto a restare fuori contro il Genoa e a subentrare solo nel finale a Torino. Un passaggio a vuoto fisiologico, ma il suo rientro da titolare in Coppa Italia contro il Bologna è stato imperioso. Romagnoli ha guidato i compagni, rincuorato i più giovani (come Maldini dopo un’occasione fallita) e dettato i tempi della retroguardia. Domani contro l’Atalanta sarà assente (Sarri scalda Provstgaard), ma il suo recupero mentale e tattico è ossigeno puro per le ambizioni europee e di Coppa della squadra.

I numeri di un leader indiscusso

La supremazia di Romagnoli non è solo carismatica, ma è certificata da statistiche impressionanti. Dal suo arrivo nella stagione 2022-23, è uno dei pilastri inamovibili:

• Presenze e minutaggio: Con 116 presenze (pari a Zaccagni) e 9.760 minuti giocati, è superato in rosa solamente da Marusic.

• Dominio aereo: Ha vinto ben 285 duelli aerei in Serie A dal 2022 (quarto assoluto dietro a Djimsiti, Rrahmani e Baschirotto).

• Il muro di Bologna: Nell’ultima gara ha dominato con 126 tocchi, 109 passaggi riusciti su 114, e 5 respinte difensive cruciali.

Futuro rimandato a giugno

La tregua attuale in campo non cancella del tutto le tensioni dirigenziali. Ogni discorso è semplicemente rinviato all’estate: si capirà se l’Al-Sadd tornerà alla carica, se Romagnoli (in scadenza nel 2027) chiederà nuovamente la cessione, o se la Lazio proverà a ricucire lo strappo cercando un difficile rinnovo. Nel frattempo, la difesa biancoceleste è tornata nelle mani del suo comandante