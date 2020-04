Future Stars – Torres, gioiello valenciano in orbita Juve

Ferran Torres protagonista dell’appuntamento odierno, gioiello del Valencia destinato ad un futuro brillante da top player

Nato a Foios, classe 2000. Cresciuto nelle giovanili del Valencia, Ferrán Torres è un’ala dotata di grande velocità e dribbling. Vero e proprio gioiello del club spagnolo, con una clausola rescissoria da capogiro, pari a 100 milioni di euro. Il suo esordio è datato addirittura 30 novembre 2017, in una vittoria per 4-1 sul Real Saragozza in Copa del Rey, in cui sigla anche un assist.

In questa stagione le statistiche dicono 34 presenze, 6 gol e 6 assist in tutte le competizioni, in un’annata non ottimale del Valencia. La Juventus, nelle ultime settimane, si è dimostrata estremamente interessata a Torres, e sarebbe pronta ad offrire 60 milioni di euro più una o due contropartite per aggirare la clausola da 100 milioni del giocatore. Lo slittamento dell’Europeo potrebbe, salvo sorprese, giovare al giocatore che avrebbe così un altro anno per convincere il CT Luis Enrique a convocarlo.

Situazione contrattuale: 30/06/2021

Club interessati: Juventus