Primavera, Furlanetto: «Peccato per il risultato, ma siamo soddisfatti»

La Lazio Primavera è stata eliminata dalla Coppa Italia, Furlanetto – al termine del match – ha analizzato la prestazione della squadra

La Juventus ha interrotto il cammino della Lazio Primavera in Coppa Italia. Al termine del match, Furlanetto ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni del canale ufficiale. Ecco le sue parole:

«Siamo soddisfatti per come abbiamo affrontato questa partita. Non era facile giocare qui e affrontare la Juventus così come abbiamo fatto. Peccato per il risultato perché volevamo passare il turno. Adesso siamo in un periodo non facile però sono sicuro che questa partita ci darà più convinzione e maggiore sicurezza nei nostri mezzi.

Non è stato facile per me restare in panchina per tante partite ma era necessario per la squadra. Adesso sono contento di essere tornato a giocare. Questo week end avremo la trasferta a Cosenza, eravamo a conoscenza che questo non sarebbe stato un campionato facile soprattutto per via delle trasferte. Dobbiamo dare di più se vogliamo tornare in testa al campionato».