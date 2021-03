Fuksas: «Nel nuovo stadio la Lazio non ce la farei giocare»

L’archistar Fuksas è intervenuto sulla questione Flaminio durante un’intervista a a Rai Radio1 nella trasmissione “Un Giorno da Pecora”

«Il Flaminio si potrebbe recuperare e ristrutturare. Dentro c’è una grande piscina, è molto più di quello che sembra. Nessuno me lo ha chiesto finora, ma io me ne occuperei volentieri. Basta che poi non ci giochi la Lazio.»