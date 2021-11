Frosinone Lazio Primavera 1-1: Jirillo risponde a Bertini

Finisce pari il match di campionato tra Frosinone e Lazio Primavera. Un gol per tempo con Jirillo che risponde al vantaggio di Bertini

La Lazio Primavera non va oltre il pari. A Ferentino va in scena un match divertente, non ricchissimo di occasioni ma in cui spicca tutta la tecnica delle due squadre migliori del girone B. A sbloccare il match ci pensa il solito capitan Bertini al 34’ con una punizione perfetta, che segna il suo settimo gol in campionato, il terzo su calcio di punizione. All’ 8’ della ripresa pareggia i conti Jirillo con un tiro che finisce sotto l’incrocio dei pali.

Finisce pari con i biancocelesti che difendono la vetta della classifica e tengono a bada il Frosinone che resta a -4. Nel prossimo turno i ragazzi di Calori ospiteranno il Benevento sul prato del Fersini.