Martusciello a DAZN: «Giorni delicati per tutti, il gruppo ha reagito in maniera esemplare»

Giovanni Martusciello, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post gara contro il Frosinone

TENSIONE IN SETTIMANA- «Loro hanno perso l’allenatore. Quattro giorni delicati per i ragazzi. Non sapevo dove mettere le mani, inconsciamente ho dovuto pedalare forte. I ragazzi son professionisti e stasera l’hanno dimostrato. NeI primi minuti c’era tanta paura che avrebbe messo a repentaglio il risultato.»

GRUPPO «Un gruppo che ha reagito alle avversità. Non è stata una partita bella, forse soltanto nel finale. Non si è visto tanto bel gioco. C’era paura, ma per i fatti accaduti era inevitabile. Ho provato a semplificare la situazione. Ora se la godranno sicuramente e speriamo che la Lazio possa tornare a fare la Lazio.»

RUOLO DI ALLENATORE DELLA LAZIO- «Io non volevo prendere la Lazio in mano. Ho dato la mia disponibilità per questi quattro giorni di inferno. Fabiani mi ha supportato, ma il timore c’era. Mi fa strano che non si sia capito»

PROBLEMATICHE IN STAGIONE- «L’inizio del campionato non stroardinario ha spostato l’attenzione. E’ stata una rincorsa, e prima o poi inciampi. La Champions anche ti toglie tante energie e recuperare per il campionato diventata un’ossessione. Gli infortuni hanno fatto anche il loro, siamo stati senza Zaccagni per tanto tempo. »