Frendrup Lazio, si pesca dal Genoa per il centrocampo? Fabiani osserva con attenzione

Frendrup Lazio, le ultime novità in vista dell’apertura del mercato invernale. I dettagli

La Lazio osserva con particolare attenzione i migliori calciatori per rinforzare la rosa di Baroni per il proseguo della annata in corso. Secondo quanto viene riportato da TMW, i biancocelesti per il centrocampo a corto di risorse, osserva con particolare attenzione la situazione in casa Genoa con particolare riferimento a Frendrup.

Sul calciatore ci sarebbero anche tre squadre di serie A ovvero Atalanta, Milan e Fiorentina e il suo valore è di 20 milioni ma il club ligure vuole tutelarsi tenendo nella rosa il calciatore danese.