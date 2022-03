Frattesi e l'amicizia con Scamacca: «Siamo arrivati insieme alla Lazio, poi...»

Il centrocampista del Sassuolo Frattesi ha parlato della sua amicizia con Scamacca cominciata ai tempi della Lazio

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo con un passato nelle giovanili della Lazio, in una intervista a DAZN ha parlato del suo rapporto di amicizia con Scamacca, cominciata proprio ai tempi in cui vestivano la maglia biancoceleste.

LE PAROLE – «Sempre nella stessa direzione. Oppure, io ti inseguo. Siamo arrivati alla Lazio insieme. Lui è andato alla Roma, e poi sono andato io. Poi lui è partito per il Psv e anch’io sono andato in prestito. Quando è arrivato a Sassuolo sono rientrato pure io e gli ho detto: Gian vai in un top club, cosi vengo anche io! Abbiamo lo stesso tipo di carattere, siamo molto simili. Credo che in 15 anni non abbiamo mai litigato».