Formello, seduta di scarico per la Lazio: torna Durmisi, Parolo e Bastos sperano

La Lazio, a qualche ora dal match contro il Parma, si è ritrovata a Formello per la seduta di scarico: il report dell’allenamento

A qualche ora dal match dell’Olimpico contro il Parma, la Lazio si è ritrovata questa mattina a Formello per la consueta seduta di scarico. L’allenamento, programmato per le 11, è iniziato con una fase di riscaldamento per l’intera squadra. Il gruppo, subito dopo, è stato diviso in due tronconi: solamente coloro che sono rimasti a riposo ieri sera hanno lavorato con il pallone. Tra questi, s’è rivisto Riza Durmisi, alle prese con un problema muscolare che lo ha tenuto fermo ai box dai primo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore. In campo anche Lukaku, Jorge Silva e André Anderson, non convocati contro i gialloblù per una questione numerica.

INTER – Domani mattina alle 10.30 sarà già tempo di rifinitura, scatteranno le prove tattiche anti-Inter. Simone Inzaghi darà, con tutta probabilità, fiducia a Manuel Lazzari, e magari anche a Bastos nei tre di difesa. Radu, tuttavia, rimane in vantaggio. L’altro ballottaggio riguarda il centrocampo, con Parolo che spera di guadagnarsi una maglia da titolare, anche sue dovrebbe essere confermato il terzetto formato da Milinkovic, Luis Alberto e Leiva.