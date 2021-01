Formello, rifinitura Lazio alla vigilia del Parma: le possibili scelte di Inzaghi

Lazio in campo a Formello alla vigilia della sfida contro il Parma: le possibili scelte di Inzaghi per il match

La Lazio ha svolto rifinitura a Formello nel pomeriggio alla vigilia della sfida contro il Parma. L’allenamento è iniziato con lo studio video dell’avversario: poi la squadra ha svolto la seduta vera e propria in campo.

Luiz Felipe, Acerbi e Radu sono stati provati in difesa. Dovrebbe tornare Leiva in regia, con Milinkovic e Luis Alberto a centrocampo e sulle fasce Lazzari e Marusic. In attacco Immobile-Caicedo.