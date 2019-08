Alle ore 18:00 è andato in scena il consueto allenamento a Formello

Alle ore 18:00 è scattato l’allenamento della Lazio a Formello. La squadra, dopo il riscaldamento iniziale, ha proseguito con le prove tattiche di 3-5-2. Nuovamente aggregati i tre Primavera Cipriano, Falbo e Nimmermeer; sostituiscono i calciatori finiti in infermeria nelle ultime settimane.

SITUAZIONE LULIC – Nella seduta pomeridiana si è rivisto anche Lulic che ha svolto un lavoro differenziato con corsa blanda e pallone. Filtra ottimismo in vista della prima gara contro la Sampdoria.

INFORTUNATI – L’infermeria biancoceleste è occupata da Milinkovic-Savic, che prosegue il proprio protocollo riabilitativo. Cerca di risolvere un trauma distrattivo all’anca, è quasi fatta. Dovrebbe recuperare in tempo per l’esordio con la Doria. Ben diversa la situazione riguardante Caicedo (elongazione al polpaccio sinistro), l’ex Espanyol verrà valutato la prossima settimana, non si vuole rischiare una ricaduta visto il derby piazzato come secondo turno di Serie A. Ai box ci sono ancora Marusic e Lukaku. La ripresa è fissata per domani alle 9:30.