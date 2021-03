Formello, prove tattiche anti Udinese: Lazzari in gruppo

A Formello la Lazio si è ritrovata per le prime prove anti Udinese: non preoccupa Lazzari, regolarmente aggregato in gruppo

Inzaghi studia la Lazio anti Udinese, nel giorno dell’antivigilia. A Formello si rivede Lazzari: l’esterno – esclusa la frattura – si è aggregato svolgendo l’intera seduta d’allenamento, domenica sarà regolarmente in campo con una fasciatura.

Il tecnico mescola di nuovo le carte, in vista del prossimo appuntamento in campionato: Immobile e Caicedo – rimasti in panchina contro il Bayern Monaco – potrebbero ritrovarsi nel blocco dei titolari; così come Leiva che può riprendere le chiavi della cabina di regia. Ballottaggio in difesa: Radu, rientrato da pochissimo, potrebbe tirare il fiato lasciando spazio al centro ad uno tra Hoedt o Parolo; sul centrodestra possono giocarsi la maglia Patric e Musacchio.