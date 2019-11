FORMELLO Oggi la ripresa al Fersini: Lazio in campo dalle 15

I biancocelesti torneranno ad allenarsi a partire dalle ore 15:00

Quest’oggi alle ore 15:00 si tornerà a sudare a Formello. Sono terminati i due giorni di relax concessi da Simone Inzaghi, nel pomeriggio inizieranno gli allenamenti in ottica Sassuolo. Pian piano torneranno alla ‘base’ tutti i nazionali.

OTTICA SASSUOLO – Si valuteranno costantemente le condizioni di Luis Alberto e Luiz Felipe, mentre Radu dovrebbe tornare in gruppo a partire da domani. Adam Marusic dovrà essere analizzato per non forzare i tempi di recupero. Attese anche per Cataldi e Lukaku, che non si sono visti nelle ultime sedute.