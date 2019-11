FORMELLO Oggi andrà in scena la ripresa degli allenamenti

Oggi riprenderanno gli allenamenti a Formello

Sono terminati i due giorni di riposo concessi di Inzaghi, verso le 15:00 si riapriranno i cancelli di Formello. Il tecnico piacentino dovrà fare a meno degli otto giocatori convocati dalle rispettive Nazionali: Acerbi, Immobile, Berisha, Strakosha, Bastos, Vavro, Andrè Anderson e Milinkovic.

RIMASTI A ROMA – Luis Alberto e Correa saranno a disposizione del mister, mentre sono fermi ai box Marusic e Radu: per entrambi una lesione muscolare di primo grado. Ci proveranno per il Sassuolo, sfida in programma il 24 novembre. Felipe Caicedo non era al meglio, ma ha trovato posto in panchina con il Lecce. Un occhio di riguardo sarà dato ai giocatori maggiormente impiegati. Andrà in scena un allenamento al giorno fino a sabato, quando potrebbe essere organizzata un’amichevole con la Primavera di Menichini.