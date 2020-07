FORMELLO – Mezza squadra a riposo, Bastos favorito per completare la difesa a Torino

Mezza squadra a riposo, centrocampo decimato. Le scelte di Inzaghi in quella che avrebbe potuto essere la sfida scudetto alla Juventus saranno mai come questa volta obbligate.

Formello per pochi intimi. Oltre al lavoro personalizzato di Correa e Raul Moro, soltanto Lazzari, Parolo e Milinkovic sono i centrocampisti biancocelesti che scendono in campo al Fersini. Tutti gli altri, da Cataldi a Luis Alberto, da Jony a Lukaku, sono stati tenuti a riposo, un modo per rifiatare in vista dell’Allianz Stadium. Inzaghi non recupererà nessuno degli infortunati: Leiva, Marusic, Lulic non verranno con tutta probabilità convocati per la partita di lunedì sera. Correa e Moro proseguiranno il lavoro a parte.

In difesa Vavro e Bastos si giocano una maglia, con l’angolano favorito. Si potrebbe quindi rivedere la retroguardia vista ad Udine nell’ultima fase di gara della Dacia Arena, con Ramos perno centrale e Acerbi spostato a sinistra. Stefan Radu infatti sarà fermo ai box e non sarà arruolabile per il match nella tana della capolista. In attacco tre i calciatori disponibili: Caicedo, Immobile e Adekanye. Come già accaduto nelle ultime partite, partiranno dal primo minuto i primi due, mentre il giovane ex Liverpool potrebbe eventualmente trovare spazio solo per gli ultimi minuti di gioco.