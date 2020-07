A Formello va in scena la rifinitura. Inzaghi studia l’undici titolare per affrontare l’Udinese: Luiz Felipe può partire dall’inizio, speranze anche per Djavan Anderson

In casa Lazio continua l’emergenza: a dettare le scelte di Inzaghi, in vista dell’Udinese, sarà ancora l’infermeria. Leiva sventola bandiera bianca per i problemi al ginocchio che non gli danno tregua, mentre Cataldi partirà dalla panchina in caso di necessità, il mister sarà così costretto a chiedere gli straordinari a Parolo. Anche Luis Alberto e Milinkovic in campo dal primo minuto, nonostante il fastidio al polpaccio del serbo.

Davanti sarà ancora il tandem Immobile-Caicedo a guidare la Lazio: una scelta a senso unico, viste le condizioni di Correa, con Adekanye pronto come eventuale rincalzo.

Inzaghi potrebbe invece lanciare Djavan Anderson sulla corsia di destra, al posto di Lazzari. Un’idea per far rifiatare l’ex Spal, che resta in ogni caso in vantaggio per giocare dall’inizio. Il ragazzo ha svolto oggi l’intera seduta in quella posizione: unica soluzione per far riprendere il numero 29. In difesa, invece, Luiz Felipe potrebbe tornare a chiudere il terzetto difensivo composto da Acerbi e Radu.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi