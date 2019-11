Formello Lazio: si rivede Radu, giornata libera per Luis Alberto

A Formello va in scena la canonica seduta di allenamento della Lazio: Radu è tornato in gruppo, giornata di riposo per Luis Alberto

Mattinata a Formello per la Lazio. Il gruppo è senza i nazionali, ma ritrova Radu: il difensore ha smaltito la lesione muscolare e ha ricominciato a correre coi compagni. Una buona notizia per Inzaghi, che potrà contare sul giocatore in vista del prossimo tour de force: il romeno ci sarà già nella gara contro il Sassuolo.

Più complicata la situazione di Marusic: il terzino ha svolto il lavoro in palestra, spera di potersi arruolare alla squadra per la gara contro i neroverdi, ma le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.

Giornata di riposo per Luis Alberto e Cataldi: allo spagnolo una giornata di relax per smaltire un affaticamento.