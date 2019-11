FORMELLO Seduta di scarico, presente Immobile. Si fermano Marusic e Radu

A Formello e’ andata in scena la seduta di scarico

AGGIORNAMENTO ORE 22.50 – Arrivano brutte notizie anche da Stefan Radu. Problema muscolare anche per il romeno, che salterà sicuramente le prossime due partite contro Celtic e Lecce. Si teme una lesione uno stiramento, con conseguente stop di venti giorni.

AGGIORNAMENTO ORE 20.45 – Stop per Marusic. Il montenegrino infatti nella seduta di allenamento di questo pomeriggio si è dovuto fermare a causa di un problema muscolare. Con molta probabilità il numero 77 salterà sia la gara di giovedì che quella di domenica contro il Lecce.

La Lazio torna a Formello con una condizione psicologica davvero positiva. I biancocelesti hanno sfatato il tabù San Siro con un 1-2 sul Milan che spedisce il club capitolino al quarto posto, a una sola lunghezza dal terzo.

CELTIC IN VISTA – E’ già tempo di concentrarsi su un’altra sfida. Giovedì allo Stadio Olimpico arriverà il Celtic di Lennon in una partita da dentro o fuori per la squadra di Inzaghi. Il tecnico piacentino oggi ha diretto l’allenamento di scarico dei suoi. Prima un inizio perlopiù tecnico. Poi chi ha giocato ieri si è separato dal resto della squadra per lavorare in palestra. Le prove tattiche a Formello scatteranno a partire da domani. Correa, viste lo stato di forma dei compagni, sembra aver il posto in attacco assicurato. A centrocampo probabile terzetto centrale con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Parolo. Cataldi è squalificato, Leiva potrebbe essere risparmiato in vista del Lecce. A destra ballottaggio tra Lazzari e Marusic, a sinistra Lulic in vantaggio su Jony. Dietro sperano Luiz Felipe, Vavro e Patric. Radu viene da tre partite di fila e oggi pomeriggio non era in campo con il resto della rosa. Ha bisogno di rifiatare.