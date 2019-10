Formello – Lazio, subito in campo con la seduta di scarico: assente Leiva

La Lazio torna a Formello: alle 15 i ragazzi di Inzaghi si sono ritrovati sul campo per la seduta di scarico

Di nuovo sul campo. Il periodo delle fatiche non si è ancora concluso per la Lazio. E allora via: tutti a Formello per preparare la gara casalinga contro il Torino. L’appuntamento è per le 15 con la seduta di scarico: gruppo diviso in due, chi ha giocato ieri e chi ha riposato. Mentre i primi hanno svolto una corsa sul perimetro di gioco, tutti gli altri hanno lavorato sul possesso palla. Domani sarà già tempo di rifinitura e Inzaghi non vuole spremere ulteriormente i suoi ragazzi.

Assente Lucas Leiva che, nella partita di ieri, ha rimediato una brutta botta alla caviglia: solo riposo per lui, le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore con Cataldi e Parolo pronti a sostituirlo.