Formello – Lazio, seduta di scarico: Inzaghi ritrova Radu e Luis Alberto

Lazio subito in campo a Formello. Seduta di scarico e lavoro sul possesso palla, domani via alle prove tattiche

La notte in Scozia, poi l’arrivo a Fiumicino e subito in campo a Formello. «La prestazione c’è stata, non posso rimproverare nulla ai ragazzi», ha dichiarato ieri sera Inzaghi e la Lazio riparte proprio dall’atteggiamento di ieri. Ora però c’è la Fiorentina e poco tempo per leccarsi le ferite: seduta di scarico e il gruppo diviso in due tra chi è partito dalla panchina e chi dal primo minuto. Poi lavoro sul possesso palle e la canonica partitella a campo ridotto.

Domani il via alle prove tattiche in vista della gara di domenica, il mister potrà contare anche su Radu e Luis Alberto, entrambi lasciati a riposo durante la partita contro il Celtic.