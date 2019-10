Lazio, cinque trasferte senza vittoria: è la striscia di insuccessi più lunga per Inzaghi

Le cinque trasferte della Lazio senza vittoria rappresentano la striscia di insuccessi più lunga in gare esterne per Inzaghi

La prima trasferta di questa stagione, quella a Marassi contro la Sampdoria, è stata anche l’ultima che ha visto tornare i giocatori nella Capitale con i tre punti in tasca. Dopodiché, una striscia di cinque insuccessi. Contro Spal, Cluj e Celtic, i biancocelesti hanno subito la rimonta avversaria, anche con l’Inter è arrivata la sconfitta, mentre nel rocambolesco match del Dall’Ara, Inzaghi & Co. si sono dovuti accontentare di un punto. Le cinque gare esterne senza vittoria, riporta Lazio Page, rappresentano la striscia di insuccessi più lunga in trasferta per l’allenatore. Per trovare un precedente così negativo, bisogna andare indietro fino a gennaio/marzo 2016, quando con Stefano Pioli in panchina, si collezionarono otto pareggi consecutivi.