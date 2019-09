Formello, Lazio riecco tutti i titolari: Marusic insidia Lazzari…

FORMELLO / La Lazio ha svolto l’allenamento di rifinitura prima della partita con il Parma. Inzaghi dovrebbe schierare la formazione tipo

Formello / Tornano tutti i big! E’ questa la notizia più importante emersa dall’allenamento di oggi. Simone Inzaghi con le scelte di giovedì, aveva già fatto intuire che con il Parma Radu, Luis Alberto ed Immobile sarebbero partiti dal 1′. Si rivedrà la formazione che ha pareggiato il derby con la Roma, l’unico cambio potrebbe riguardare l’out destro, dove Marusic sembra essere in vantaggio su Lazzari.

SCELTE – Dopo aver risolto i problemi fisici, in difesa si rivedrà Luiz Felipe sul centro destra. In mezzo e sulla sinistra confermatissimi Acerbi e Radu. Sulle linea mediana tornerà il centrocampo titolare con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. Si riprenderà il posto a sinistra capitan Lulic, nonostante la buona prova offerta da Jony in Europa League. Dalla parte opposta invece c’è l’unico ballottaggio, che probabilmente Inzaghi scioglierà soltanto a poche ore dal match. Al momento però Marusic è favorito su Lazzari, fino ad’ora sempre titolare. L’ex Spal è apparso un po’ stanco nell’ultima partita con il Cluj e potrebbe beneficiare di un turno di riposo in vista del turno infrasettimanale. Davanti torna la coppa Immobile-Correa, con Caicedo pronto a subentrare. Rimandato ancora il ritorno di Jordan Lukaku, che dopo il riscaldamento ha svolto un lavoro differenziato. Il belga non rientrerà tra i convocati; stessa sorte probabilmente per Jorge Silva e Andrè Anderson.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Vavro, Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi