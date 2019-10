FORMELLO Lazio, buone notizie per Inzaghi: ok Correa per Bologna

FORMELLO LAZIO / Sintesi dell’allenamento svolto dai biancocelesti in vista della gara di campionato contro il Bologna

Doppio motivo per sorridere questa mattina a Formello per la Lazio. Intanto perchè la vittoria in rimonta contro il Rennes ha portato entusiasmo, ma anche perchè Joaquin Correa è pienamente recuperato. L’attaccante argentino ha svolto l’intera seduta coi compagni e si candida ad una maglia da titolare. La rifinitura di domani sarà decisiva per Inzaghi, che sceglierà uno tra lui e Caicedo.

FORMAZIONE LAZIO – Contro il Bologna l’allenatore biancoceleste confermerà la difesa che ha fatto bene contro il Genoa: Luiz Felipe, Acerbi e Radu faranno da guardia alla porta di Strakosha. Titolari a centrocampo Lucas Leiva, Luis Alberto e Milinkovic-Savic, così come Lulic sulla sinistra. Ballottaggio invece a destra fra Lazzari e Marusic. In avanti Immobile è la certezza.