Formello, Lazio-Lazio Primavera 8-3: il tabellino

Formello, termina l’amichevole tra la prima squadra e la Primavera: questo il tabellino del match conclusosi per 8-3

Giornata di allenamento e di amichevole in casa Lazio. La compagine di mister Inzaghi infatti ha sfidato questa mattina la Primavera di mister Menichini in amichevole.

Dopo pochi minuti ci pensa il Tucu Correa ad aprire le marcature a cui risponde Andrè Anderson siglando la rete del pareggio. Al 21′ Guerrieri para il rigore calciato da Bobby Adekanye. La squadra di Inzaghi torna in vantaggio grazie alla rete di Djavan Anderson e va sul 3-1 con il gol di Immobile. Under 19 che però pareggia i conti con le reti di Anderson e Moro. Ci pensa ancora Ciro Immobile a riportare in avanti i biancocelesti poi ancora una rete di Adekanye e infine una tripletta di Andrè Anderson a portare il risultato sull’8-3.