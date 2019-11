Formello, Radu verso il recupero, Marusic da valutare

Formello, importanti recuperi per mister Inzaghi che, dopo l’allenamento di questa mattina, ha fissato la ripresa tra 48 ore

Dopo il test amichevole di questa mattina contro la Primavera arrivano buone notizie per mister Inzaghi. La prima è di Luiz Felipe, ieri il brasiliano si era presentato in Paideia per un controllo alla caviglia, oggi però è sceso regolarmente in campo. A riposo invece Luis Alberto, leggermente affaticato.

Marusic verrà invece valutato nei prossimi giorni, verso il rientro Stefan Radu, oggi a riposo ma che ieri si è allenato in gruppo. Assenti anche Lukaku e Cataldi. La ripresa è fissata tra 48 ore per iniziare a preparare il match contro il Sassuolo.