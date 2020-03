Formello, i biancocelesti torneranno in campo domani

Formello, dopo la doppia seduta annullata nella giornata di oggi domani mister Inzaghi tornerà in campo con la squadra

Archiviato l’incontro di sabato con il Bologna, la Lazio negli ultimi due giorni è tornata al lavoro al Centro Sportivo di Formello per preparare al meglio l’incontro con l‘Atalanta.

Nella giornata di domani, in particolare, la Lazio sarà nuovamente in campo alle ore 15:00 presso il Centro Sportivo di Formello. Sarà possibile seguire in diretta la seduta solo su Lazio Style Radio 89.3 FM e su Lazio Style Channel, 233 di Sky.