FORMELLO Lazio, dopo Milinkovic torna anche Vavro

Completata nel pomeriggio la seduta di allenamento della Lazio. A Formello torna in gruppo Vavro e si aggrega Armini

Oggi la Lazio sorride, la seduta d’allenamento odierna ha portato buone notizie. Dopo il reintegro di Milinkovic, a cui sono bastati pochi giorni per tornare a correre con i compagni, oggi è tornato in gruppo anche Denis Vavro, fermo da mesi per uno stiramento all’adduttore.

I biancocelesti hanno continuato a lavorare sul possesso palla e sulla trasmissione della sfera. L’allenamento si è concluso con la classica partitella a campo ridotto. Inzaghi ha accolto Armini, mentre settimana prossima verrà aggregato Raùl Moro, sempre dalla Primavera. Domani verranno svolti nuovamente i tamponi di routine.