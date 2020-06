FORMELLO Lazio, Milinkovic Savic si rivede in campo

Milinkovic Savic si rivede in campo nel centro sportivo di Formello. Dopo alcuni giorni di stop ha svolto il riscaldamento con i compagni

Dopo alcuni giorni di stop, il centrocampista serbo torna in campo nel centro sportivo di Formello. Il classe ’95 ha effettuato il riscaldamento in gruppo per poi dedicarsi ad un lavoro personalizzato insieme al preparatore Bianchini.

Scongiurati, quindi, problemi di rilievo per Milinkovic che nei prossimi giorni si rimetterà a totale disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Non dovrebbero esserci problemi in vista della ripresa del campionato, quando la Lazio si recherà a Bergamo per disputare il match contro l’Atalanta.