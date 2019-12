Formello, Luis Alberto c’è ma part-time, bene Leiva

Formello, altra seduta di allenamento in vista della gara contro la Juventus: presente Luis Alberto, ok anche Leiva

Lazio in campo a Formello in vista dell’importante match di sabato contro la Juventus. Le buone notizie arrivano dal ritorno in campo di Luis Alberto. Lo spagnolo è stato a riposo per due giorni, tutta colpa di un leggero affaticamento che si porta dietro dal match contro l’Udinese. Per questo motivo lo staff biancoceleste ha deciso di fargli fare un lavoro part-time per preservarlo, ha fatto il jolly durante le esercitazioni. Aggregati i Primavera Furlanetto, Cipriano e Falbo, non c’era Adekanye.

Per il resto gli infortunati sono sempre gli stessi: Patric, Berisha, Lukaku e Marusic che anche oggi ha svolto un lavoro differenziato. Non si è allenato invece Adekanye mentre Leiva sembra completamente ristabilito.