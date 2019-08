FORMELLO Lazio, si lavora anche a Ferragosto: ecco il punto sull’infermeria

FORMELLO – Sintesi e video dell’allenamento svolto dalla Lazio: anche il 15 agosto si lavora in ottica Sampdoria

Allenamento mattutino prima del riposo. Il mister Simone Inzaghi ha convocato i suoi ragazzi alle 9.30 per la seduta odierna. I biancocelesti hanno lavorato a lungo sul possesso palla, una costante in questa fase di preparazione. Nel finale spazio alla partitella, con lo staff tecnico a impartire le indicazioni tattiche. La squadra si ritroverà al centro sportivo di Formello domani pomeriggio, quando all’esordio in campionato con la Sampdoria mancheranno nove giorni.

INFERMERIA – Dovrebbe farcela per l’esordio di campionato il capitano Lulic: la prossima settimana proverà a riaggregarsi e a mettere qualche allenamento nelle gambe prima della trasferta di Genova. Anche Milinkovic-Savic spera nel recupero, lo staff monitora le sue condizioni giorno per giorno. In caso di forfait è pronto Parolo. Derby nel mirino per Caicedo, sarà Immobile-Correa la coppia d’attacco titolare contro i blucerchiati.