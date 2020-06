FORMELLO Lazio, lavoro tattico in gruppi per i ragazzi di Inzaghi

La Lazio si allena a Formello in vista della partita contro l’Atalanta: lavoro tattico in gruppi separati e maxi possesso palla

Nonostante oggi sia festa nazionale (2 giugno, Festa della Repubblica ndr), la Lazio si è ritrovata nel centro sportivo di Formello per preparare al meglio il ritorno in campo.

La gara contro l’Atalanta, prima della ripresa biancoceleste, sarà una sfida tattica e per questo Inzaghi ha voluto dividere i suoi in reparti: prima sono scesi in campo i difensori e gli esterni, poi centrocampisti ed attaccanti. Entrambi i gruppi hanno svolto prima un riscaldamento aerobico ed in un secondo momento un lavoro basato sulle esercitazioni tattiche. La seduta si è chiusa con un maxi possesso palla 5 contro 5.

#TrainingSession ✅

📝 Tattica e forza per i biancocelesti! Il report della seduta di oggi ➡️ https://t.co/YrlrBscYgt pic.twitter.com/gSoQpACqc6 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 2, 2020