FORMELLO: Lavoro differenziato per Radu, Leiva e Akpa Akpro

La Lazio si è allenata oggi al centro sportivo di Formello in vista del match contro la Samp: tre giocatori hanno lavorato a parte

La Lazio torna di nuovo in campo al centro sportivo di Formello. La squadra si è allenata oggi agli ordini di Simone Inzaghi, in vista del match di sabato all’Olimpico contro la Sampdoria. Il tecnico biancoceleste ha dovuto gestire anche oggi le forze, viste le diverse assenze. Oltre a Strakosha e Luiz Felipe, altri tre giocatori hanno svolto la seduto a parte: si tratta di Lucas Leiva, Akpa Akpro e Stefan Radu, che hanno svolto un lavoro differenziato.

Al difensore romeno, questa mattina è stata diagnosticata tramite degli esami strumentali un’ernia inguinale, che lo sta tormentando nelle ultime settimane. Molto probabilmente, il mister lo risparmierà per la gara contro i blucerchiati, sperando di averlo a disposizione per la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. L’obiettivo, inoltre, è quello di gestirlo, per cercare di scampare il pericolo operazione. Per questo, a fine seduta, si è fermato a parlare con lo staff tecnico.