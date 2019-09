Formello, domani la ripresa degli allenamenti: scalpita Jony

Formello, la Lazio da domani riprenderà gli allenamenti per preparare la prossima gara di campionato contro la Spal

Ultimo giorno di riposo a Formello per i ragazzi di Simone Inzaghi che torneranno ad allenarsi domani in vista della prossima sfida di campionato contro la Spal. Man mano rientreranno tutti i nazionali, mercoledì il gruppo sarà al completo. Recuperati Leiva e Caicedo, che avevano accusato qualche problema fisico saltando la sfida con la Sampdoria. A partire da giovedì il mister Inzaghi darà il via alle prove tattiche in vista della trasferta di Ferrara.

Dopo l’impegno di campionato, ci sarà poi l’esordio in Europa League contro il Cluj fissato per il 19 settembre. Inzaghi, sicuramente, farà affidamento a tutti gli uomini a disposizione: sperano, tra gli altri, in una chance dall’inizio Jony e Vavro (i due nuovi acquisti).