Formello, tutti in campo prima della partenza per Ryiad

Formello, ultimo allenamento dei biancocelesti prima della partenza verso l’Arabia Saudita

Tutti in campo questa mattina a Formello in vista dell’ultimo allenamento prima della partenza per l’Arabia Saudita dove domenica la squadra di Inzaghi disputerà la Supercoppa italiana. Nessuna grande novità in allenamento: tutti presenti eccezion fatta per Vavro e Lukaku.

Nessun problema invece per Luis Alberto che già ieri era tornato in gruppo con jolly. Partiranno insieme alla squadra anche Marusic e Patric, già arruolati nella trasferta di Cagliari. Per quanto riguarda la formazione non dovrebbe esserci nessuna novità in merito: Strakosha tra i pali con Radu, Luiz Felipe e Acerbi in difesa. Lulic a sinistra e Lazzari a destra con Luis Alberto, Leiva e Milinkovic in mezzo al campo. Davanti la coppia Immobile-Correa con Caicedo che partirà dalla panchina.