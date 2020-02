Formello, Acerbi ancora out. Immobile e Milinkovic non si allenano

Formello, seduta pomeridiana in vista dell’importante match contro il Bologna in programma sabato alle 15:00

Si lavora nel quartier generale di Formello in vista dell’importante gara tra Lazio e Bologna in programma sabato alle 15:00 allo stadio Olimpico. Ancora fermo Acerbi che già la scorsa settimana aveva accusato un problema a livello muscolare e che non ha permesso al difensore di scendere in campo contro il Genoa.

La novità però è che nella seduta di oggi non si sono allenati ne Immobile ne Milinkovic, uscito non proprio al meglio dalla gara di Marassi. La speranza è si stiano solo gestendo le loro condizioni. Tornato a completa disposizione invece Luiz Felipe che potrebbe fare coppia con Vavro se Acerbi dovesse dare forfait anche per sabato. Due maglie per tre invece per Jony, Marusic e Lazzari. Sempre out Lulic.