Formazioni ufficiali Twente Lazio, Sarri sceglie Lazzari e Akpa Akpro dal 1′

Al De Grolsch Veste di Enschede va in scena il match amichevole tra Twente e Lazio: ecco l’undici iniziale biancoceleste

Al De Grolsch Veste di Enschede va in scena il match amichevole tra Twente e Lazio. Qualche sorpresa nell’undici iniziale scelto da Maurizio Sarri nella sfida contro gli olandesi. Spazio infatti a Lazzari e Akpa Akpro, con Marusic e Lusi Alberto che finiscono in panchina. Prima amichevole dal 1′ invece per Acerbi e Immobile. Entrerà a partita in corso invece Joaquin Correa.

TWENTE (4-4-2) – Unnerstall, Troupée, Pröpper, Oosterwolde, Smal, Zerrouki, Bosch, Ilic, Menig, Van Wolfswinkel, Cleonise. All. Jans.

LAZIO (4-3-3) – Reina; Hysaj, Acerbi, Luiz Felipe, Lazzari ; Akpa Akpro, Leiva, Milinkovic; Raul Moro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.