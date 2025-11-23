Campionato
Formazioni ufficiali Lazio Lecce, le scelte dei due allenatori Sarri e Di Francesco in vista della sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Lazio Lecce, le scelte dei due tecnici in vista della sfida della tredicesima giornata di Serie A 2025/2026
Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Lazio Lecce, sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026. Le scelte di Sarri e Di Francesco per la sfida di campionato delle 18:00:
FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO LECCE
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Tete Morente, Berisha, Sottil; Camarda. Allenatore: Eusebio Di Francesco
LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV