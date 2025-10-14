News
Formazioni ufficiali Italia Israele: le scelte del commissario tecnico Gattuso
Formazioni ufficiali Italia Israele: le scelte del commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso. Tutti i dettagli
Gli Azzurri tornano in campo al Bluenergy Stadium per una sfida che può indirizzare il cammino verso la qualificazioni al Mondiale 2026. Dopo il successo convincente nell’ultima uscita, la squadra di Gennaro Gattuso cerca continuità e tre punti fondamentali contro Israele, avversario ostico e in piena corsa per un posto ai playoff.
Udine si prepara a una serata di grande calcio, con l’Italia chiamata a confermare segnali di crescita e a regalare al pubblico friulano un passo deciso verso il 2026.
Le formazioni ufficiali della partita:
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Orsolini, Piccoli, Pio Esposito, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Coppola. CT: Gennaro Gattuso
ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Solomon; Baribo . A disposizione: Da.Peretz, Tzur, Gandelman, Shua, Azoulay, Noy, Mizrahi, Abu Fani, Gropper, Turgeman, Stoinov, Toriel. CT: Ran Ben Shimon