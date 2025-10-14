 Formazioni ufficiali Italia Israele: le scelte del commissario tecnico Gattuso
Connect with us

News

Formazioni ufficiali Italia Israele: le scelte del commissario tecnico Gattuso

News

Guendouzi Lazio: il centrocampista si rigenera durante la sosta! Spunta la meta scelta per rilassarsi

Lazio Women News

Lazio Women Juventus: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming

News

Lazio, presentata l'iniziativa Football Medicine 2025: i dettagli

News

Atalanta-Lazio: Juric ha recuperato Scamacca e altri due giocatori

News

Formazioni ufficiali Italia Israele: le scelte del commissario tecnico Gattuso

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Gattuso

Formazioni ufficiali Italia Israele: le scelte del commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso. Tutti i dettagli

Gli Azzurri tornano in campo al Bluenergy Stadium per una sfida che può indirizzare il cammino verso la qualificazioni al Mondiale 2026. Dopo il successo convincente nell’ultima uscita, la squadra di Gennaro Gattuso cerca continuità e tre punti fondamentali contro Israele, avversario ostico e in piena corsa per un posto ai playoff.

Udine si prepara a una serata di grande calcio, con l’Italia chiamata a confermare segnali di crescita e a regalare al pubblico friulano un passo deciso verso il 2026.

Le formazioni ufficiali della partita:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Orsolini, Piccoli, Pio Esposito, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Coppola. CT: Gennaro Gattuso

ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Solomon; Baribo . A disposizione: Da.Peretz, Tzur, Gandelman, Shua, Azoulay, Noy, Mizrahi, Abu Fani, Gropper, Turgeman, Stoinov, Toriel. CT: Ran Ben Shimon

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.