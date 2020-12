Fonseca fissa l’obiettivo: «Vogliamo arrivare tra le prime quattro»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, fissa l’obiettivo della squadra per la stagione in corso: le sue parole

Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, Paulo Fonseca fissa l’obiettivo in conferenza stampa: la sua Roma vuole far meglio dello scorso anno e dunque punta almeno il quarto posto in classifica.

«Siamo a dicembre, tutte le squadre sono molto vicine e tutte possono arrivare alle prime 4 posizioni. Noi vogliamo fare meglio dello scorso anno e questo significa finire nelle prime quattro posizioni della classifica».