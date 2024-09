Folorunsho Lazio, cosa è SUCCESSO davvero? Fabiani RACCONTA l’affare sfumato: le sue parole. Tutti i dettagli

Le parole di Fabiani in conferenza stampa sul mancato acquisto di Folorunsho da parte del calciomercato Lazio.

«Folorunsho è un ottimo ragazzo, ma non ce ne sono state le condizioni. Ho detto a chi dovevo dire che se si poteva fare un prestito con diritto di riscatto avremmo valutato, in tutte le altre ipotesi no, ci sono logiche da seguire. Il Napoli ha ritenuto opportuno tenerlo, io non ero di questo avviso. Lo stimo dal punto di vista calcistico e umano, ma sono operazioni che uno vorrebbe fare e non vanno a buon fine. Su altri elementi c’era da fare i conti con la famosa lista. Le caratteristiche che cercavamo non corrispondevano a quello su cui abbiamo lavorato. La squadra è abbondantemente coperta in tutti i ruoli. Se c’è qualche errore lo riconosceremo, gennaio è alle porte».

LE PAROLE COMPLETE DI ANGELO FABIANI