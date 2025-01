Focolari avvisa la Lazio: «La squadra va elogiata, ma un centrocampista serve come il pane»

Fuiro Focolari avvisa il calciomercato Lazio: «Un centrocampista a questa squadra serve come il pane; ho questa sensazione»

Furio Focolari è intervenuto su Radio Radio per parlare della Lazio ed in particolare del calciomercato in entrata biancoceleste. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Questa Lazio va elogiata, ma è quando le cose vanno bene che puoi parlare di calciomercato. Alla Lazio serve un centrocampista come il pane. Casadei può divenire un giocatore importante per questa squadra e nelle giovanili rubava l’occhio. Io sinceramente sono pessimista per il mercato. Castellanos non ha fatto un assist e ha sbagliato due gol: è il primo giocatore in pressing, ma è tutto qui. Vediamo che gli attaccanti tendono a non tirare più di collo pieno, forse hanno un tasso tecnico più basso rispetto al passato. C’è una settimana importantissima con il Real Sociedad e poi la Fiorentina con cui deve ripetere la prestazione di oggi, staccandola in classifica».