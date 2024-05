Flaminio, Onorato: «Se il presidente Lotito vuole investire noi siamo pronti». Le parole dell’Assessore sul progetto della Lazio

L’assessore allo sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, è tornato a parlare del Flaminio, e del progetto della Lazio ai microfoni de ‘Gli Inascoltabili’ in onda su Radio Roma Sound fm90.

PAROLE- «Abbiamo registrato un clamoroso e rinnovato interesse da parte del presidente Lotito a presentare concretamente un progetto per fare lo stadio della Lazio al Flaminio. Lo dico chiaramente: se il presidente Lotito è pronto ad investire soldi per rifare lo stadio Flaminio il comune di Roma è pronto a valutare il progetto. Credo che oramai nei prossimi giorni dovremo capire nel merito. Io ho avuto modo di vedere dei rendering dello sviluppo di questa valorizzazione del Flaminio e devo dire che è molto bello, che appare molto compatibile con il quadrante. Se poi la Lazio non volesse fare l’investimento, posso dire con grande serenità che abbiamo anche altre tre soluzioni in campo. Una cosa è certa: noi non facciamo l’errore che hanno fatto le tre amministrazioni che ci hanno preceduto, che ci hanno lasciato una cattedrale nel deserto, simbolo del fallimento. Noi siamo quelli che li riaprono gli impianti. Lo abbiamo già dimostrato con il palazzetto dello sport di viale Tiziano, lo faremo anche con il Flaminio. Poi vedremo se sarà la casa della Lazio o qualcos’altro. Questo lo vedremo nei prossimi giorni».