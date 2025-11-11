 Flaminio Lazio, c'è attesa! Spunta il nodo giuridico sui diritti di superficie richiesti dai biancocelesti! Le ultimissime notizie
Flaminio Lazio, c'è attesa! Spunta il nodo giuridico sui diritti di superficie richiesti dai biancocelesti! Le ultimissime notizie

3 ore ago

Stadio Flaminio

Flaminio Lazio, si attende il via libera legale sui diritti di superficie. Le ultimissime sul nuovo stadio dei biancocelesti

Alessandro Onorato, assessore allo Sport, alla Moda, al Turismo e ai Grandi Eventi del Comune di Roma, ha dichiarato che entro Natale dovrebbe svolgersi un incontro con Claudio Lotito per discutere del futuro dello stadio Flaminio. La questione è tornata al centro dell’attenzione, con l’obiettivo di accelerare i tempi e chiarire i prossimi passi verso una possibile riqualificazione dell’impianto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il progetto presentato dalla Lazio è articolato e richiede ancora valutazioni da parte delle istituzioni. Il nodo cruciale riguarda il parere dell’Avvocatura comunale sulla richiesta di Lotito di ottenere i diritti di superficie: solo con un via libera legale sarà possibile formalizzare il piano definitivo e avviare i lavori. L’accoglimento di questa richiesta faciliterebbe l’accesso a un mutuo e consentirebbe di patrimonializzare lo stadio, rendendo più solida l’operazione.

L’idea di fondo rimane quella di un restyling completo che rispetti il valore storico del Flaminio, progettato da Pier Luigi Nervi, ma che allo stesso tempo lo trasformi in un impianto moderno e conforme agli standard europei. La nuova versione prevederebbe una capienza ridotta ma tecnologicamente avanzata, attenzione alla sostenibilità ambientale e la creazione di spazi commerciali e sportivi, con l’obiettivo di restituire alla città un luogo funzionale e prestigioso.

