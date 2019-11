Firmino consacra Leiva: «Fondamentale per me, giocatore immenso»

L’attaccante del Liverpool, Bobby Firmino, è tornato a parlare del centrocampista della Lazio: Lucas Leiva

Bobby Firmino consacra Leiva, il perno del centrocampo della Lazio. L’attaccante del Liverpool è tornato a parlare del suo ex compagno di spogliatoio, in un’intervista rilasciata ad ESPN Brasile: «Quando sono arrivato in Inghilterra, Lucas e Coutinho mi hanno aiutato moltissimo sia dentro che fuori dal campo. Sono due giocatori immensi, con un palmares importantissimo. Ho cercato di prendere ispirazione da entrambi, sono stati fondamentali per il mio inserimento a Liverpool».