Lazio, Immobile avvisa i fantallenatori: «State tranquilli! E chi mi ha contro…» – VIDEO

Immobile regala soddisfazioni non solo ad Inzaghi, ma ad ogni fantallenatore. Il bomber della Lazio è stato raggiunto dagli Autogol per un messaggio speciale

È la fortuna della Lazio… e di ogni fantallenatore. Ciro Immobile polverizza record su record, ogni partita è un’occasione per superare se stesso e regalare bonus a chi lo schiera nella formazione del fantacalcio. Raggiunto dagli Autogol, il bomber biancoceleste ha fatto una promessa: «Ai miei fantallenatori dico che sto dando il massimo e cercherò di dare ancora di più! Al momento sta andando bene, vi chiedo di scrivere meno in direct, soprattutto quelli che mi hanno contro. Quelli che mi hanno in squadra stiano tranquilli!».