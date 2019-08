Fiorini, quattordici anni dalla sua scomparsa: il ricordo della Lazio – FOTO

La Lazio ha scritto una dedica a Giuliano Fiorini, bandiera biancoceleste tristemente scomparsa esattamente dodici anni fa

Un uomo, un nome, una leggenda. Il 5 agosto del 2005 se ne andava Giuliano Fiorini. La storia non si cancella, per questo motivo i tifosi della Lazio continuano a non dimenticarlo. La società biancoceleste, attraverso il proprio sito e i canali ufficiali, ha mantenuto vivo il suo ricordo.

IL MESSAGGIO – «Quattordici anni fa ci lasciava Giuliano Fiorini, attaccante della Prima Squadra della Capitale per due stagioni ed eroe dei -9.Capelli al vento e calzettoni abbassati. Un guerriero sul campo, un’icona immortale nelle memorie biancocelesti. Lui, l’uomo del destino che, il 21 giugno del 1987, realizzò una delle reti più importanti della storia laziale. Era Lazio-Vicenza e Giuliano Fiorini siglò il gol che permise alla squadra allenata da Eugenio Fascetti di raggiungere gli spareggi di Napoli. In un attimo, un gruppo di volenterosi e gagliardi uomini divenne leggenda. L’eroe di quella storia vestiva la casacca numero 11. Il ricordo laziale, nel cuore di tutti i tifosi, i giocatori, dello staff e di tutta la Società, ancora oggi è più che mai vivo», questo il ricordo che la Lazio ha voluto dedicare al suo ex calciatore.