Fiorentina, Ribery: «La Serie A è un buon campionato. Mi piace la Lazio!»

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ribery ha espresso il proprio giudizio anche sulla Lazio

Frank Ribery, arrivato nell’ultima sessione di calciomercato come grande colpo della Fiorentina, ha espresso il proprio parere sul campionato italiano in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nell’intervento, ha citato, tra le altre squadre, anche la Lazio: «L’Italia mi ha accolto bene e ciò conferma la bontà della scelta che ho fatto. La Serie A è un buon campionato, conosciuto nel mondo. Juventus ed Inter sono fortissime, ma mi piacciono anche Lazio e Roma, così come il Napoli che è cresciuto nel tempo».