Polemiche al termine di Fiorentina-Lazio: i calciatori viola recriminano per l’arbitraggio. Il più acceso è Ribery che spinge il guardalinee

Finale incandescente ieri sera al Franchi di Firenze. La Fiorentina polemizza sull’arbitraggio, recrimina per un calcio di rigore non fischiato e per presunto fallo commesso nell’azione che ha portato al gol di Immobile, ritenuto inesistente anche dal Var (clicca QUI per la moviola). A fine gara dunque tutti intorno all’arbitro in cerca di spiegazioni, tra i più infuriati c’è Franck Ribery: la stella francese spinge più volte il guardalinee e solo l’intervento di alcuni membri dello staff viola riescono ad allontanarlo. Una scena che difficilmente si vede sui campi di Serie A e che senza dubbio porterà a squalifiche. Ecco di seguito il video di quanto accaduto al triplice fischio:

FIORENTINA: RIBERY RISCHIA UNA MAXY SQUALIFICA

L’episodio tanto discusso potrebbe portare pesanti ripercussioni nei confronti dell’attaccante viola. Ribery è stato espulso ed ora rischia una lunga squalifica, a partire dalla gara col Sassuolo, fino ad un massimo di quattro giornate. Si attende il comunicato del giudice sportivo.