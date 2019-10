Gianluca Di Marzio ha commentato la formazione laziale

Gianluca Di Marzio, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la formazione della Lazio. Ecco ciò che ha detto.

DI MARZIO – «Questa è una Lazio che fatica a dare continuità. Simone Inzaghi in genere quando trova un 11 titolare lo conferma sempre, invece durante la stagione in corso spesso ha cambiato. Questo significa che non ha avuto le garanzie che sperava da diversi giocatori».