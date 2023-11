Fiorentina-Juventus si gioca: la risposta dei tifosi viola sul match

Dopo le voci circa un possibile rinvio alla fine il match tra Fiorentina e Juventus si giocherà, ecco però la risposta della Curva Fiesole

Qualche minuto or sono, l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive ha reso noto che il match tra Fiorentina e Juventus andrà regolarmente in scena questa sera allo Stadio Artemio Franchi. Malgrado le proteste di alcuni sostenitori viola, gli appelli del Sindaco Nardella ed altre istituzioni causa i nubifragi che hanno interessato la Regione Toscana negli ultimi giorni infatti, alle 20e45 le due squadre saranno regolarmente in campo.

Chi non sarà fisicamente all’impianto sportivo è invece la Curva Fiesole. Come anticipato ormai da due giorni i gruppi organizzati di sostenitori Viola boicotteranno la partita per protesta e, salvo clamorosi colpi di scena, lasceranno le tribune a loro riservate vuote.

QUI PER IL COMUNICATO INTEGRALE SU FIORENTINA-JUVENTUS